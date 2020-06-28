الولايات المتحدة – حقق الأمريكي داستن بوارييه انتصارا مثيرا على النيوزيلندي دان هووكر بالنقاط، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد في لاس فيغاس، ضمن بطولة “UFC on ESPN 12” للفنون القتالية المختلطة.

وسيطر بوارييه على مجريات النزال، ولكنه واجه صعوبة ومقاومة كبيرة من قبل خصمه النيوزيلنيدي، وفاز عليه بالنقاط بإجماع قرار الحكام، بنتيجة: (48-47، 48-47، و48-46).

ووصفت “UFC” عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” الجولة الثانية من هذه الجولة بأنها أفضل خمس دقائق في نزالات هذا العام.

وكتب البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، الذي سبق له أن فاز على بوارييه في النزال الذي جمعهما، يوم 7 يوليو 2019، في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242)، “تغريدة”، قال فيها: “مبروك داستن بوارييه، نزال رائع”.

وحقق داستين بوريه (31 عاما) انتصاره السادس والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، مقابل ست هزائم، ومواجهة من دون نتيجة.

بينما مني هووكر (30 عاما) بالهزيمة التاسعة حتى الآن، في مسيرته الاحترافية مقابل 20 انتصارا.

المصدر: وكالات