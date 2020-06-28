المغرب – أعلنت الأجهزة الأمنية المغربية أن ​الشرطة القضائية​، بالتنسيق مع الدرك الملكي، ضبطت حوالي 6 أطنان من “الحشيش” في الصحراء الغربية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إن “العمليّة أدت أيضا إلى توقيف 14 شخصا، بينهم موريتاني وسنغالي، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في ​المخدرات​ والمؤثرات العقليّة وحيازة أسلحة نارية”.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن حجز سلاح كلاشنيكوف وثلاث خزنات تضم 66 عيارا ناريا، وبندقية صيد و114 خرطوشة، فضلا عن العثور على 216 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي خمسة أطنان و894 كيلوغراما من مخدر “الشيرا”.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش والتمشيط الميداني مكنت أيضا من العثور بحوزة المشتبه فيهم على أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، وعبوة غاز مسيل للدموع، ومنظار، وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وجهاز لرصد المواقع، ولوحة ترقيم مزيفة، وثلاث سيارات رباعية الدفع، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء