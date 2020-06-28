الرياض – حققت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، زيادة 674 مليون دولار (0.2 بالمئة) على أساس شهري، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، لترتفع إلى 1684.9 مليار ريال (449.3 مليار دولار).

كانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار) حتى أبريل/ نيسان الماضي السابق له، حسب تقرير صدر عن “النقد العربي السعودي”، الأحد.

كانت السعودية فقدت 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات “كورونا”.

وتضررت إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي “كورونا”.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 125.3 مليار دولار، حتى أبريل الماضي.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس “كورونا” على الطلب وبالتالي الأسعار.

وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى ما بين 7 بالمئة و9 بالمئة بعد تفشي فيروس “كورونا”، مقارنة بـ6.4 بالمئة في توقعات سابقة.

وخفضت حكومة المملكة ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب “كورونا”.

** تحويلات الأجانب

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، إلى 55.5 مليار ريال (14.8 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 52.7 مليار ريال (14 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2019.

كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8 بالمئة، إلى 125.5 مليار ريال (33.5 مليار دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.

الأناضول