واشنطن – نفى البيت الأبيض مزاعم صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الرئيس دونالد ترامب كان قد أُبلغ بمعلومات استخبارية مفادها بأن روسيا عرضت على مسلحين أفغان مكافآت مالية مقابل قتل عسكريين أمريكيين.

ونقلت وكالة “أ ف ب” الفرنسية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في بيان: “تتلقى الولايات المتحدة آلاف التقارير الاستخباراتية يوميا، وهي تخضع لتدقيق صارم”.

وأضافت ماكيناني: “يمكن لمدير وكالة المخابرات المركزية، مستشار الأمن القومي، ورئيس الأركان، أن يؤكدوا أنه لم يتم إطلاع الرئيس أو نائب الرئيس على معلومات مزعومة بخصوص المخابرات الروسية”.

وزعمت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تذكر أسماءهم، أن “الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت للمسلحين المرتبطين بطالبان، مقابل تنفيذ هجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان”، دون أن يطرح المقال أي دليل.

وكان جمهوريون أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد نشروا تقريرا في وقت سابق، اتهموا فيه روسيا بتمويل حركة “طالبان” وطالبوا بفرض عقوبات أشد على موسكو.

ونفت السفارة الروسية في أفغانستان مرارا صحة ما تدعيه تقارير عن مساعدة روسيا لـ”طالبان”، وشددت على أن هذه التقارير هدفها تشويه موقف موسكو البناء والهادف إلى بناء أفغانستان تتمتع بالسلام والاستقرار.

المصدر: أ ف ب + وكالات