ليبيا – ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس السبت دور الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.

الثني وصف وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة كافة العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة وكافة العاملين بالقطاع ولجان الرصد والتقصي لمواجهة كورونا، بأنهم خط الدفاع الأول لليبيا.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على الإجراءات المتخذة بخصوص مراكز العزل السريري للحالات المصابة وغيرها من مراكز الحجر الصحي.

وتطرق الاجتماع إلى بعض المشاريع الخاصة بقطاع الصحة في منطقة الجبل الأخضر.