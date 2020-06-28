الجماهير تقتحم الملعب وتعتدي على لاعبي فريقها بعد هبوطه وتخلع قمصانهم

الجماهير تقتحم الملعب وتعتدي على لاعبي فريقها بعد هبوطه وتخلع قمصانهم

هنغاريا – ودع فريق “ديبريتسينا” بطل الدوري الهنغاري لكرة القدم، سبع مرات الدوري الممتاز، عقب تعادله أمام ضيفه باكشي (1-1) في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الجولة الأخيرة للدوري.

واقتحم مشجعو فريق “ديبريتسينا” الملعب مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة، وخلعوا قمصان اللاعبين واستخدموا القوة في حال الاعتراض.

وناشد مذيع الملعب الجماهير، قائلا: “لا تؤذوا اللاعبين. من فضلكم لا تؤذوهم”.

ولم تكن قوات الشرطة كافية لتهدئة الحشد، لتتدخل قوات مكافحة الشغب المحلية على الفور بعد نحو دقيقة واحدة.

وعاد مشجعو فريق ديبريتسينا إلى المدرجات بعد دخول قوات الأمن إلى أرض الملعب، ووقف أفراد قوة مكافحة الشغب بالقرب من قطاع “ألتراس” النادي من دون التعرض لأحد.

ووفقا لموقع “Index.hu” الهنغاري، فقد توجه بعض لاعبي النادي إلى المدرجات وصفقوا لهم، والدموع تنهمر من عيونهم.

واحتل فريق ديبريتسينا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب وهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

المصدر: وكالات