ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا وذلك خلال اجتماع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.
الحويج وضع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الثني في صورة نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب والقرار الصادر من جامعة الدول العربية رقم 8523 والمواقف الإيجابية التي صدرت عن أغلب الدول العربية الرافضة للعدوان والتدخل الأجنبي وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة وإنهاء المليشيات والمرتزقة الارهابيين وجمع ونزع السلاح لقيام دولة القانون والمؤسسات.
وتطرق الاجتماع إلى آخر المواقف الدولية والإقليمية حول آخر التطورات السياسية والميدانية في ليبيا مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة كمرجع سياسي لحل الأزمة الليبية،مؤكدين على دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والمليشيات.