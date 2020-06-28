ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت على نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا وذلك خلال اجتماع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

الحويج وضع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الثني في صورة نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب والقرار الصادر من جامعة الدول العربية رقم 8523 والمواقف الإيجابية التي صدرت عن أغلب الدول العربية الرافضة للعدوان والتدخل الأجنبي وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة وإنهاء المليشيات والمرتزقة الارهابيين وجمع ونزع السلاح لقيام دولة القانون والمؤسسات.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المواقف الدولية والإقليمية حول آخر التطورات السياسية والميدانية في ليبيا مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة كمرجع سياسي لحل الأزمة الليبية،مؤكدين على دور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والمليشيات.