العراق – نقلت صحيفة “الصباح” عن وزير النفط العراقي قوله إن العراق يراجع عقود النفط مع بعض الشركات العاملة في حقول ترتفع فيها التكاليف لخفض النفقات مع خفض الإنتاج.

وحسب “رويترز” قال وزير النفط إحسان عبد الجبار للصحيفة في مقابلة نشرت اليوم الأحد “الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية، والوزارة تتجه إلى إجراء مراجعة لحقول النفط ذات كلفة الإنتاج العالية”.

وتابع قائلا “كل ذلك تجري مناقشته ودراسته للتعاطي مع شركات الخدمة التي تعمل مع العراق لتطوير الإنتاج في حقول النفط، وهناك تقييم وإعادة مراجعة لبعض هذه العقود وليست جميعها”.

وأضاف الوزير أن من مصلحة العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التعاون مع مجموعة أوبك+ لرفع القيمة السوقية للنفط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ العراق أوبك+، وهي مجموعة مؤلفة من أعضاء أوبك وحلفاء، أنه سيبدأ خطة عاجلة لخفض إنتاجه النفطي تدريجيا للامتثال الكامل لحصته، بعد أن طالبت المجموعة بغداد وغيرها من غير الملتزمين الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.