العقوري ثمّن وفقاً للموقع الرسمي للمجلس موقف الدول الثلاث، مضيفاً أن ذلك يأتي في مصلحة الشعب الليبي واستقرار المنطقة.

وعبر رئيس لجنة الخارجية عن حرص مجلس النواب على التنسيق مع الدول الثلاث في إطار جهود التهدئة والعودة للحوار السياسي وفقاً لتوصيات مؤتمر برلين .

وجدد إدانة لجنة الخارجية بمجلس النواب لدعوات الاقتتال من أجل تجنيب البلاد مزيد من الأرواح وتدمير مرافقها، مشدداً على أهمية أن يدعم المجتمع الدولي الحوار الأمني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.