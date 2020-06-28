ليبيا – جدد رئيس حركة “النهضة” في تونس راشد الغنوشي التأكيد على أن ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” الوحيدة في ليبيا هي حكومة الوفاق على حد زعمه.

تصريحات الغنوشي جاءت وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” على هامش انعقاد الدورة 40 لمجلس شورى حركة “النهضة” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي تشكل 54 مقعداً بالبرلمان التونسي من بين 217.

وقال الغنوشي إن مجلس شورى الحركة سينظر ضمن جدول أعماله في استمرارية الحكومة التونسية من عدمها خاصة بعد الاتهامات الموجهة إلى رئيسها إلياس الفخفاخ.

وحول إمكانية ترشحه لدورة أخرى لرئاسة حركة “النهضة” للفترة القادمة بيّن الغنوشي: “لسنا التجمع ولسنا “بن علي” (الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي) وهذه الممارسات ذهبت معه”.

وشدد في المقابل على تمسك حركة النهضة بالديمقراطية داخلها حسب قوله.