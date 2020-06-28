إسبانيا – حقق فريق فياريال فوزا ثمينا على ضيفه فالنسيا (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض “الغواصات الصفراء” كل من المهاجمين باكو ألكاسير، وجيرارد مورينو، في الدقيقتين (14 و44) على الترتيب، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم في ملعب “لا سيراميكا” بمدينة فياريال.

ورفع فياريال رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، لينعش آماله في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، مني فالنسيا “الخفافيش” بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 46 نقطة، ويشغل المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: وكالات