المكسيك – أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، امس عن وفاة 602 شخص بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلاد إلى 26381 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4410 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 212802 حالة إصابة.

وسجلت السلطات الصحية في البلاد يوم الجمعة 719 حالة وفاة و5441 إصابة، فيما سجلت 736 حالة وفاة و6077 إصابة يوم الخميس، كما وثقت يوم الأربعاء 5437 إصابة.

يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.

المصدر: وكالات