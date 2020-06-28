واشنطن – وافق صندوق النقد الدولي على تمويل مصر بمبلغ 5.2 مليارات دولار، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

وقال الصندوق، في بيان مساء الجمعة، إن الموافقة على التمويل تمكن مصر من سحب ملياري دولار فورا من إجمالي قيمة التمويل، وتوزيع المبلغ المتبقي على مرحلتين.

ويهدف التمويل الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية.

كما سيساعد البرنامج، السلطات المصرية على دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وتضررت المالية العامة لمصر نتيجة تفشي الفيروس، فتراجعت الإيرادات العامة الناجمة عن تراجع الطلب المحلي، وارتفعت النفقات الصحية الناشئة عن تفشي الفيروس في البلاد.

ونتيجة الفيروس، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 9.5 مليارات دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، إلى 36 مليار دولار، نزولا من متوسط 45.5 مليار دولار حتى فبراير/ شباط الماضي.

والشهر الماضي، تسلمت مصر 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، وأكدت ذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي.

الأناضول