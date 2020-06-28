إبوظبي – أفاد تقرير بحثي، الأحد، بانخفاض أرباح الشركات الخليجية المدرجة في أسواق المال، والتي أفصحت عن نتائجها المالية، بنسبة 25.8 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الأول 2020، وسط تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة كامكو إنفست (خاصة) في تقرير، الأحد، إن أرباح الشركات الخليجية (باستثناء الكويت والبحرين) خلال الفترة انخفضت إلى 26.1 مليار دولار، مقابل 35.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي سنوي، تراجعت الأرباح بنسبة 10 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، قياسا على الربع الأخير من 2019.

وحسب التقرير، ظلت الأرباح التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في بورصات دول الخليج محدودة، خلال الربع الأول 2020، على خلفية تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في ظل إعفاء الشركات من إعلان نتائجها الربع سنوية.

وشكلت الشركات المدرجة في السعودية وقطر وعمان، الجزء الأكبر من الأرباح المسجلة خلال الربع، حيث أصدرت جميع الشركات المدرجة في تلك البورصات نتائج الربع الأول 2020.

وجاءت الشركات السعودية في الصدارة، من حيث تسجيل أعلى معدل انخفاض للأرباح، بتراجع بواقع 7.2 مليار دولار أو ما يعادل 24.3 بالمئة من قيمتها على أساس سنوي، إلى 20.3 مليار دولار.

وجاءت الشركات المدرجة في بورصتي عمان وقطر بنسبة انخفاض 28.3 بالمئة و20.4 بالمئة على التوالي، لتسجل الشركات القطرية نحو 2.3 مليار دولار، والعمانية نحو 300 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن مستوى التراجع الذي شهدته أرباح الشركات المدرجة في بورصتي أبو ظبي ودبي، اقترب من نسبة 30 بالمئة، إلى 1.8 مليار و1.3 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد أداء القطاعات المختلفة، جاءت أسهم قطاع الطاقة في صدارة الشركات التي شهدت تراجع في الأرباح، حيث انخفضت أرباحها المعلنة بقيمة 5.77 مليار دولار أو نسبة 25.6 بالمئة إلى 16.7 مليار دولار.

وجاءت أسهم قطاع البنوك في المرتبة الثانية، بتراجع قدره 1.4 مليار دولار أو 16.5 بالمئة، لتصل بذلك أرباح القطاع إلى 6.8 مليار دولار.

وحتى ظهر اليوم تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم نحو 10 ملايين و114 ألف إصابة، فيما تقترب الوفيات من 502 ألف، حسب بيانات موقع “ورلدوميتر” .

الأناضول