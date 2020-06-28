ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إسماعيل نصر الدين وقوع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مأزق كبير داخل ليبيا لا يمكنه الخلاص منه، مضيفاً:”فهناك مطالب لوزارة الخارجية الأمريكية بنزع سلاح الميليشيات التابعة لفائز السراج ونزع سلاح المرتزقة والخونة التابعين لأردوغان كما أن هناك تحركا برلمانيا في جنوب أفريقيا لوقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

نصر الدين أشار في بياناً له نقله موقع “البوابة نيوز” المصري أمس السبت إلى أن أردوغان يقبع تحت حصار سياسي عالمي وفرنسا حشدت أوروبا ضد إرهابه في ليبيا وتحذر من لعبة خطيرة يقوم بها هو والميليشيات التابعة له تهدد أمن أوروبا كلها كما أن مصر لا تزال تواصل حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لتوجيه الأنظار العالمية لخطر أردوغان.

وتابع: “هناك اصطفاف عربي وعالمي ضد تحقيق الأهداف المشبوهة لأردوغان في تركيا أو إقامة العثمانية الجديدة والقادم سيكون كارثيا على رأس أردوغان ونظامه ولن تمر فعلته السوداء في ليبيا”.