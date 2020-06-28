تباين أداء بورصات الخليج مع استمرار المخاوف من تبعات كورونا

تباين أداء بورصات الخليج مع استمرار المخاوف من تبعات كورونا

أبوظبي – أغلقت معظم بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع طفيف مع نزول خمس أسواق بصدارة قطر، فيما ارتفعت سوقا السعودية وأبوظبي.

واتجهت الأسواق الخليجية إلى التراجع اليوم، مع المخاوف من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، وسط زيادة الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية واقتصادات أخرى.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.62 بالمئة 9128.05 نقطة، مع نزول الرعاية 2.6 بالمئة، وقطر الوطنية لصناعة الإسمنت 1.8 بالمئة، والخليج التكافلي 1.5 بالمئة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1277.2 نقطة، مع تراجع شركة البحرين للتسهيلات التجارية 6.4 بالمئة، ومجموعة البركة المصرفية 0.4 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 0.3 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44 بالمئة إلى 4304.14 نقاط، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 2085.04 نقطة.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.04 بالمئة إلى 3524.47 نقطة، مع نزول الوطنية لمنتجات الألمنيوم 9.6 بالمئة، ومسقط للتمويل 2 بالمئة، والعمانية للاتصالات 1.2 بالمئة.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت 0.005 بالمئة إلى 5656.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.21 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.05 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفعت بورصة السعودية بنسبة 0.83 بالمئة إلى 7292.62 نقطة، مع ارتفاع سهم سامبا 9.9 بالمئة، والبنك الأهلي 5 بالمئة، بعد إعلان مفاوضات للاندماج معا الخميس.

الأناضول