ليبيا – عبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبد الكريم الهاروني عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد المتعلقة بحكومة فائز السراج باعتبار أن موقف تونس ثابت في دعم حكومة الوفاق بعيداً عن التدخل الأجنبي حسب قوله.

الهاروني وخلال ندوة صحفية بمناسبة انطلاق أنشغال مجلس شورى الحركة وفقاً لما نقله موقع قناة “نسمة” التونسية دعا إلى توحيد الموقف التونسي فيما يتعلق بالشأن الليبي على مستوى كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.

وأضاف:” على رئيس الجمهورية ان يقدم توضيحا حول السياسة الخارجية لتونس باعتباره الممثل الأول لها ”.