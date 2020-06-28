رسالة غاضبة من بيكيه بعد التعثر في فيغو

رسالة غاضبة من بيكيه بعد التعثر في فيغو

إسبانيا – عبر مدافع برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، عن غضبه بعد سقوط الفريق الكتالوني في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-2)، أمس السبت، ضمن الجولة 32 من الليغا المحلية.

وكتب بيكيه “تغريدة”عبر حسابه في موقع “تويتر”: “قدر لنا أن ندعي. أن ندعي”.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن ما كتبه بيكيه موجه إلى رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة المعار إلى سيلتا فيغو، الذي إدعى التعرض للعرقلة في كرة الهدف.

وكان بيكيه قد تسبب في الركلة الحرة المباشرة التي ترجمها المهاجم إياغو آسباس إلى هدف التعادل لفريقه سيلتا فيغو، قبل دقيقتين فقط من في نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وأكد خبراء التحكيم بعد الإعادة التلفزيونية، ومن بينهم الخبير التحكيمي لصحيفة “ماركا”، أولفير أندوخار، أن بيكيه لم يرتكب أي خطأ ضد رافينيا.

المصدر: وكالات