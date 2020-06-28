إيطاليا – أحرز النجم الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، هدفا رائعا لفيورنتينا في شباك لاتسيو، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس السبت، في إطار المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ريبيري، هدف التقدم لفيورنتينا، في الدقيقة 25، بعد مجهود فردي وفاصل مهاري على الجهة اليسرى من منطقة جزاء فريق لاتسيو، حيث توغل النجم الفرنسي داخل المنطقة، ليراوغ ثلاثة مدافعين ببراعة، قبل أن يركن الكرة بتسديدة أرضية، في الزاوية اليسري لمرمى لاتسيو.

ولسوء حظ النجم الفرنسي المخضرم البالغ 37 عاما، فإن فريقه لم يحافظ على تقدمه، وخسر المباراة بنتيجة 1-2.

وكان الفوز مهما جدا لنادي لاتسيو، الذي رفع رصيده إلى 65 نقطة، ليعزز مركزه في وصافة الدوري، ويحافظ على فارق النقاط الثلاث عن المتصدر يوفنتوس، وذلك قبل عشر جولات من ختام “الكالتشيو”.

في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 31 نقطة، وبقي في المركز الـ13.

المصدر:RT