ليبيا – حذَّر المتحدث باسم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا جورجين هاردت من أن ليبيا في طريقها أن تكون سوريا الثانية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العناصر الخارجية تتلاعب في الملف الليبي.

ووفقاً لصحيفة “زمان التركية” جاءت تصريحات جورجين هاردت خلال تعليقه على آخر التطورات التي تشهدها ليبيا في ظل الاشتباكات المستمرة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق.

وأوضح أن ليبيا غنية بحقول البترول وأن هناك العديد من بارونات الحرب الراغبين في ملء جيوبهم بالأموال، مؤكدًا على ضرورة تمهيد الأرض في ليبيا بشكل عاجل للتوصل لحل عاجل للأزمة.

وأشار هاردت إلى أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين جددا في اجتماعهما دعوات وقف إطلاق النار.

وتابع:” خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي يجب إقناعه بعدم الإصرار على الحلول العسكرية”، مضيفاً أنه يجب على الأطراف الخارجية الضغط على الأطراف المتحاربة من أجل مفاوضات السلام.

وقال جورجين هاردت إنه إذا اتفقت الأطراف على حل سياسي في ليبيا فسوف تسهم أوروبا ودول أخرى في مستقبل ديمقراطي سلمي وعلماني في ليبيا.