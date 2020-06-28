ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن هناك محاولات مستمرة مما وصفه بـ”نظام السيسي” (جمهورية مصر العربية) لإيجاد مبررات تمكنه من التدخل العسكري المكشوف الواسع بعد أن كان هذا التدخل بصورة محدودة حسب زعمه.

صهد قال في تصريح لموقع “عربي21” المملوك لدولة قطر إن “السيسي” يستغل القبائل لاستخدام ما يمكن أن يلوح به لتبرير تدخله عسكرياً في ليبيا، مضيفاً بأنه سواء تمت الزيارة بقبيلة أو بعدد من القبائل فهي لا تملك أي سلطة أو صلاحية لطلب تدخل دولة أجنبية.

وأضاف العضو الموالي لتركيا :” عبور قوات مصر الحدود الليبية بمثابة غزو، وإعلان حرب، وحفتر أو عقيلة صالح لا يملكان الصلاحية والتخويل الدستوري والقانوني لطلب التدخل، وهذا يعد خيانة عظمى” حسب وصفه.

واختتم في حديثه للموقع القطري قائلاً : “أحمل نظام السيسي وأي طرف ليبي يدعو لتدخل عسكري مصري سواء كان عقيلة أو حفتر أو أي مسمى قبلي المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي سيحدثها هذا التدخل خاصة تخريب العلاقات التاريخية بين الشعبين وإراقة الدماء من الجانبين ووضع مصر في موضع المعتدي والمحتل” وفق قوله.