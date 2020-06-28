عضو في لجنة الفيروسات بمصر: لا حقيقة علمية عن ضعف فيروس كورونا والعالم بات بين شقي رحى

عضو في لجنة الفيروسات بمصر: لا حقيقة علمية عن ضعف فيروس كورونا والعالم بات بين شقي رحى

مصر – اكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصري، عادل خطاب، لا توجد حقيقة علمية واحدة حتى اليوم، تثبت أن فيروس كورونا قد ضعف.

وأضاف خطاب، وهو أيضا استاذ طب متخصص في الصدر وجهاز التنفس، في حديث لقناة “DMC”، أن دول العالم أجمع بين شقي الرحى، بين وجود الفيروس من جهة، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد من جهة أخرى.

وأوضح أن الأمر المسلم به هو استمرار وجود الفيروس، وهناك احتمالية كبيرة لعودته في شكل موجة ثانية في فصل الخريف أو الشتاء المقبل.

وقال إنه يجب على المواطن عدم الخروج من المنزل دون ارتداء الكمامة، وكذلك أيضا لا بد من تطبيق التباعد الاجتماعى قدر الإمكان وغسل الأيدى باستمرار، مشيرا إلى أنه لا يجب التهاون أو التهويل بشأن فيروس كورونا.

وأكد خطاب أن مياه البحر أو حمامات السباحة لا تنقل العدوى بفيروس كورونا، ولكن الذي ينقل العدوى هو التجمعات.

ولفت الخبير إلى أن الحمل هو من عوامل الخطورة ولم يثبت حتى الآن أن الجنين يصاب بالفيروس عن طريق الدم، ولكنه من الممكن أن ينتقل الفيروس له بعد الولادة عن طريق الرضاعة أو التنفس.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا تجاوز الـ10 ملايين، وأودى حتى الآن بحياة زهاء نصف مليون شخص على مدار سبعة أشهر.

المصدر: اليوم السابع