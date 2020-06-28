روسيا – سيشهد “منتدى الجبش – 2020” العسكري التقني الكشف عن جهاز فريد من نوعه.

وهو جهاز قطع الحديد بالليزر تحت الماء والذي يمكّن الغواصين من قطع التراكيب المعدنية وكذلك المنتجات المتكونة من المواد المشكلة على عمق 60 مترا.

ويمكن أن يزداد العمق حتى 600 متر في حال تشرف غواصة مسيرة غير مأهولة على عملية القطع. وقال مصممو الجهاز إن مشروعهم يستخدم تكنولوجيات الليزر تحت الماء دون اعتماد أقطاب كهربائية.

يذكر أن جهاز الليزر تحت الماء يتفوق على كل أمثاله الروسية والأجنبية من حيث مواصفاته التقنية.

وقال الخبراء في أكاديمية “كوزنيتسوف” العسكرية البحرية إن التكنولوجيا المذكورة ستسمح بإجراء أعمال قطع الحديد تحت الماء دون اعتماد تكنولوجيا غير آمنة للقطع الكهربائي. وأضافوا أن جهاز الليزر الفريد من نوعه لن يستخدم في القوات المسلحة فحسب بل وفي قطاعات مدنية أخرى.

يذكر أن “منتدى الجيش – 2020 ” العسكري التقني سيعقد في 23 – 29 أغسطس المقبل وسيستغرق 7 أيام.

المصدر: وزارة الدفاع