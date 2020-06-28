إيطاليا – ألحق فريق ميلان هزيمة مؤثرة بضيفه روما (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض “الروسونيري” توقيع كل من المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش، ولاعب خط الوسط الألماني هاكن كالهانغولو، في الدقيقتين (76، و89 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “جوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق ميلان بذلك انتصاراه الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 42 نقطة، وانفرد بالمركز السابع، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن بارما الذي يستضيف إنتر، القطب الكروي الآخر لمدينة ميلانو، في وقت لاحق من مساء اليوم.

في المقابل، تجرع روما مرارة الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 48 نقطة، وبقي في المرتبة الخامسة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT