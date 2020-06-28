وباء كورونا يواصل انتشاره في كل من سلطنة عمان والبحرين

وباء كورونا يواصل انتشاره في كل من سلطنة عمان والبحرين

البحرين – يواصل وباء كورونا انتشاره مسجلا ارتفاعا في معدل الإصابات اليومية بالفيروس في البحرين وبمعدل أقل على أساس يومي في سلطنة عمان.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 3 حالات قائمة لفيروس كورونا، اثنتان لمواطنين بحرينيين يبلغان من العمر 49 عاما و 65 عاما، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 44 عاما، ليصبح إجمالي حالات الوفاة في المملكة 76.

وكانت الوزارة البحرينية أعلنت، فجر اليوم، عن تسجيل 724 حالة إصابة جديدة مقارنة مع (511) إصابة أمس الجمعة، ليصل الإجمالي العام لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد 24805 حالات.

كما تم تسجيل تعافي 636 حالة إضافية من المصابين بكوفيد 19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19137.

وفي سلطنة عمان سجلت وزارة الصحة اليوم 919 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 مقارنة مع (1132) سجلتها أمس الجمعة، كما سجلت 6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت وزارة الصحة العمانية أن من بين حالات الإصابة الجديدة 517 لمواطنين عمانيين و402 لمقيمين أجانب، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في السلطنة 36953​​​.

وارتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بوباء “كوفيد 19” في سلطنة عُمان إلى 159، بتسجيل الحالات الست الجديدة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض المتسبب به فيروس كورونا إلى 20363، بعد تسجيل الجهات الصحية العمانية 881 حالة شفاء، منذ الأمس.

المصدر: وكالات