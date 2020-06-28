ليبيا – قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز اليوم الأحد إن بلاده تخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع شركات دولية.

وخلال مشاركته في برنامج متلفز على قناة محلية وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أشار دونماز إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنوياً وأن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية.

وأعلن الوزير أن 62% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضي أنتجتها تركيا عبر الموارد المحلية والمتجدد، وهذا المعدل بلغ 66% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وفي تعليقه على التعاون القائم بين أنقرة وطرابلس في مجال الطاقة شدّد دونماز على أن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا يجب أن تستخدم أولاً في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري بليبيا وهو ما كان قائماً في السابق.

كما تحدث دونماز في هذا الصدد عن احتمال تعاون تركيا مع شركات نفط دولية أيضاً بشأن الطاقة، مبيناً أن الأمر سيتضح مع مرور الزمن.

وأكد أن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ رابح ـ رابح وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع.