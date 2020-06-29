إيطاليا – حول فريق إنتر ميلان تأخره أمام مضيفه بارما (2-1) في عقر داره، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز ثنائية إنتر ميلان “الأفاعي” كل من المدافعين، الهولندي ستيفان دي فري، والإيطالي أليساندرو باستوني، في الدقيقتين (84 و87) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الإيفواري كواسي جيرفينهو هدف بارما الوحيد مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 61 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة في الدوري.

في المقابل، توقف رصيد بارما عند 39 نقطة، وبقي في المركز الثامن على سلم ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: RT