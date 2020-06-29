العراق – كشفتْ وزارة الاتصالات، عن نتائج عملية الصدمة التي انطلقت في محافظة ديالى.

وقال مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الاسدي، ان التقديرات الأولية للعملية تفيد بأنها منعت تهريب سعات الانترنت والتي يقدر ثمنها بنحو أربع مليارات دينار شهرياً.

وأضاف أن العملية تمت بإسناد من هيئة الإعلام والاتصالات وجهازي المخابرات والأمن الوطني وقوات الرد السريع والجهد الهندسي لقوات الحشد الشعبي في قاطع ديالى لضبط عمليات تهريب السعات الدولية في ثلاثة أهداف منتخبة وكان أهم الأهداف في جبل مروار التابع لقضاء كفري.

وكالات