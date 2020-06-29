ليبيا – ناقشت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير) خلال جلسة استماع لمدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي في إيطاليا الوجود التركي في ليبيا فيما تمت مناقشة سيناريوهات تواجد إيطاليا في الخط الأول في ليبيا وأفغانستان.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية جرى مناقشة خفض الوجود الإيطالي مع تدخل القوات التركية وما وصفته الوكالة بـ”تراجع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر” ولكن ذلك دون المساس بنشاط وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بين العاصمة طرابلس وأنقرة من أجل خلق مساحات للتفاوض.

وقال مصدر مطلع على الملف الليبي إن ممثلي حكومة الوفاق يطالبون إيطاليا بمزيد من الموارد حيث يرغبون في تقليل الاعتماد على تركيا.

ويأتي هذا فيما يناقش بعض أعضاء اللجنة البرلمانية في إيطاليا فكرة تشكيل سلطة مفوضة من الحكومة الأسبوع المقبل لمتابعة الملف الليبي 24 ساعة في اليوم.