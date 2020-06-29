اليمن – أفادت مصادر مطلعة لـRT، مساء امس بضبط التحالف العربي بقيادة السعودية سفينة على متنها كميات كبيرة من الأسلحة المهربة.

وقالت المصادر إن قوات التحالف العربي ضبطت سفينة تجارية تحمل على متنها كميات كبيرة من الأسلحة المهربة قبالة سواحل الشحر شرق ميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وأفادت المصادر بأن عملية ضبط السفينة تزامنت مع إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطيران في سماء الشحر.

وأضافت أن شحنة الأسلحة المهربة تم التحفظ عليها بالحوض المائي لميناء الشحر السمكي وسط إجراءات مشددة من قوات الأمن والنخبة الحضرمية ولم تتضح حتى الآن وجهتها.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: RT