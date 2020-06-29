الرياض – اكد وزارة المالية السعودية، إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 8.5 مليارات ريال سعودي (2.27 مليار دولار).

وذكرت الوزارة في بيان مساء الأحد، أن الإصدار قسم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار)، تستحق في 2027.

وتبلغ الشريحة الثانية 3.67 مليارات ريال (979 مليون دولار)، تستحق في 2030، والثالثة 2.33 مليار ريال (621 مليون دولار)، تستحق في 2035.

وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي، بينما تتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 بالمئة من الناتج) قبل ظهور “كورونا”.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأخيرة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات سابقة، إن بلاده سترفع ديونها بواقع 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) نتيجة لتداعيات “كورونا” على الاقتصاد.

الأناضول