السعودية – تدرس وكالة شؤون المسجد الحرام، خطة للتفويج بالمسجد الحرام في حالة فتح الطواف والعمرة بشكل جزئي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب تقرير لصحيفة “عكاظ” السعودية، قالت مصادر إن من أبرز الإجراءات، السماح بالدخول بما لا يزيد على 40% من الطاقة الاستيعابية، وإمكانية التسجيل المسبق للبيانات وأرقام التواصل لقاصدي المسجد الحرام عند الدخول.

وأضافت المصادر، أن الإجراءات تشمل تحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج، وتوفر كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة عند المداخل، ومنع حضور أي شخص لديه أعراض أو كان مخالطا لحالة مؤكدة خلال 14 يوما السابقة، وتوفير مواد تثقيفة لتوعية جميع القاصدين، ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

كما تتضمن الإجراءات تخصيص باب الملك فهد للدخول إلى صحن المطاف، وبابي جسر النبي والصفا لخروج الطائفين من صحن المطاف عبر مشاية ومزلقان السلام، وتخصيص بابي 94 و89 لدخول الطائفين من غير المحرمين إلى مطاف الدور الأرضي.

وأوضحت المصادر أنه بعد الانتهاء من الطواف، الخروج من باب أجياد، وتخصيص جسر أجياد من الجهة الجنوبية، وجسر الشبيكة من الجهة الغربية، لدخول الطائفين من غير المحرمين إلى مطاف الدور الأول والخروج من سلالم الأرقم الكهربائية وجسر الصفا.

وتخصيص سلم الملك فهد والشبيكة الكهربائي للتفويج، إلى الأدوار العلوية لتوسعة الملك فهد، واستخدام مسارات لتنظيم الدخول من الساحات إلى المسجد الحرام.

وأشارت المصادر إلى تخصيص توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله للصلاة، وتخصيص صحن المطاف للمحرمين فقط، والدور الأرضي والأول والسطح للطائفين فقط، والدور الأول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع 3 مسارات في صحن المطاف بحواجز بلاستيكية، وتخصيص الدور الأرضي والأول فقط للسعي، وتخصيص أبواب المروة لخروج الساعين من مسعى الدور الأرضي، وتخصيص جسر النبي وباب الصفا للتفويج إلى مسعى الدور الأول، والخروج من جسر المروة وسلم الراقوبة.

وأضافوا أن الإجراءات تتضمن إغلاق المنطقة المركزية، خاصة يوم الجمعة، والتنبيه على الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام، بتقليل توافد النزلاء إلى المسجد الحرام والصلاة داخل الفنادق، وإضافة (تصريح لزيارة الحرم) في منصة “توكلنا” للحد من زيادة الأعداد في التوافد للمسجد الحرام، والفرز من مناطق قريبة من المسجد الحرام، وعدم السماح بالدخول للعاصمة المقدسة من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء.

المصدر: عكاظ