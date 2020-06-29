مصر – أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء امس عن تسجيل 1265 حالة إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن 400 متعاف من فيروس كورونا غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة، من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

المصدر: RT