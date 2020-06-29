ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن فايز السراج يحاول الاستمرار في الاستئثار بالسلطة، مستعيناً بالتركي الطامع في الخيرات الليبية من نفط وغاز والمستقوي بقوى الإرهاب والميليشيات والمرتزقة السوريين.

العباني أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أنه قد فرض نفسه لاعباً أساسياً على المسرح السياسي برفضه مقترحات الهدنة ووقف إطلاق النار والجلوس إلى مائدة المفاوضات.

وبيّن أن السراج يواصل استعداداته العسكرية للعدوان على سرت والجفرة من أجل السيطرة على الهلال النفطي للاستئثار بإنتاج النفط والغاز وتصديره وتحصيل عائداته من العملة الصعبة.

وشدد على أن ممارسات السراج ستؤدي إلى حرب إقليمية تفتح شهية بعض الدول الأخرى للتدخل العسكري دفاعاً عن مصالحها وينتهي كل ذلك إلى تقسيم ليبيا إلى دول عدة خاصة في ظل انشقاق مؤسسات الدولة الليبية.