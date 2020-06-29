ليبيا – كشف النائب الأول للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بلقاسم دربوك أن القبائل بصدد تشكيل وفد يمثل كافة القبائل ومن كافة المناطق ووفق التوزيع الجغرافي للذهاب إلى مصر وعقد ملتقى في سيدي براني بالمنطقة الغربية.

دربوك وفي حديث مع موقع “العربية.نت” اليوم الاثنين قال إن الوفد سيعلن من سيدي براني دعم خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في التصدي للعدوان والاستعمار التركي وتدخلات أنقرة وإجرام ميليشيات الوفاق وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ودعم الجيش الليبي، مضيفا أن القبائل عازمة على القضاء على تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا وزمرتهم والمرتزقة الذين يتجاوز عددهم الآن 20 ألف مقاتل أتوا إلى ليبيا بدعم مالي قطري وتسليح تركي ليعيثوا فسادا في ليبيا.

وأشار إلى أن ليبيا تتعرض لغزو بري وبحري وجوي من تركيا والتي لها أطماع في ثروات ليبيا وتستخدم أذرعها في البلاد من خلال عناصر تنظيم الإخوان لتتدخل وتغزو وتسرق مواردنا،مضيفا أن الشعب الليبي رافض تماما لهذه المخططات وقام بعقد اجتماعات وملتقيات للقبائل للتخطيط للمواجهة والتصدي.

وذكر أن الشعب الليبي رفض الإخوان المسلمين في 3 انتخابات متتالية وهي البلدية والنيابية ولجنة الدستور ولكن الجماعة الإرهابية رفضت الانصياع لإرادة الشعب الليبي واستخدمت ورفعت السلاح ضد الشعب الليبي لفرض تواجدهم بالقوة المسلحة واستعانوا بالميليشيات لتخويف وترويع وترهيب الليبيين بالتعاون مع قطر وتركيا.

كما ذكر أن هناك حظرا على توريد السلاح إلى ليبيا ولذلك فالشعب الليبي أعزل،ويواجه ميليشيات إجرامية إخوانية ومرتزقة مسلحين والجيش الليبي يتصدى بما يتوافر له من إمكانيات،مشيرا إلى أن الشعب الليبي رحب بدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتدريب وتسليح شباب القبائل للتصدي لهؤلاء العصابات الإجرامية والغزو التركي وتحت قيادة المؤسسة العسكرية الليبية.

دربوك قال إن الليبيين لن يسمحوا للرئيس التركي باستباحة بلادهم واستنزاف ثرواتهم وسلب مواردهم وسيكتب أحفاد عمر المختار نهاية أردوغان كما كتبوا نهاية أسلافه.