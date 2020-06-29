ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري إن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي، مؤكداً أن قوات الجيش المتمركزة في نقاط مهمة غرب سرت ستكون لها بالمرصاد.

المسماري وخلال حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد نوّه إلى أن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي وبالتالي تريد مواصلة الهجوم لكن قوات الجيش ستقوم بردع هذه الأطماع.

وتابع “أهداف أردوغان واضحة لا يريد أرض ليبيا لكنه يريد خيراتها أولها النفط والغاز، ونواجه تركيا بكل قواتها وأسلحتها ونواجه قطر بأموالها وأعمالها المخابراتية الخبيثة”.

المسماري كشف أن الجيش عزز انتشاره سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية.