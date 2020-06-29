ليبيا – أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الأحد زيارة لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في الرجمة والتقى خلالها القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

الثني ناقش وفقاً المكتب الاعلامي التابع للحكومة خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، مع القائد العام قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القانون في مدن الغرب الليبي.

وبحث اللقاء القضايا الإستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة وفقاً للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء المليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات.

وتطرق الاجتماع لأوضاع الأهالي النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم.