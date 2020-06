ليبيا – أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ( المعارض ) مباشرة حكومة الوفاق في سداد مرتبات آلاف المرتزقة والإرهابيين السوريين العاملين لصالحها في ليبيا .

ووفقًا لمدير المرصد السوري ( رامي عبدالرحمن ) فإن الوفاق قد سددت دفعات كاملة من مرتبات متأخرة لهؤلاء المرتزقة مع رغبة آخرين منهم في التوجه إلى ليبيا بعد حصول الآخرين على مرتباتهم التي تأخرت لفترة ما تسبب في عزوف أعداد أخرى عن المجيء .

وقال عبدالرحمن اليوم الإثنين في لقاء مع قناة ” الغد العربي ” أن هناك مجموعة من المرتزقة قد غادرت ليبيا الأيام الماضية وعادت إلى سوريا عبر رحلات مباشرة من طرابلس ومصراتة فيما تم إستبدال هذه المجموعات بأخرى جديدة ليبلغ الإجمالي 15 ألف مرتزق .

وأضاف : ” أعداد هؤلاء المرتزقة تتزايد والهدف هو قلب موازين المعارك لصالح حكومة الوفاق في خليج سرت ، الحلم الأردوغاني لن يقف عند حدود ليبيا ، المعارك فيها ولكن العين على مصر ، نتحدث عن أكثر من 15 ألف مرتزق من جنسية سورية وآلاف الجهاديين من جنسيات أخرى بينهم عناصر من داعش ذهبوا عبر الأراضي التركية إلى ليبيا ” .

وكانت العدسات والتقارير قد وثقت مشاركة عناصر متشددة ضد القوات السورية الموالية لتركيا في ليبيا ومن هؤلاء الإرهابي سامر الأطرش المكنى ” أبويعرب ” الذي قُتل في ضربة غرب سرت وكذلك الإرهابي المدعو ” غليص جنّاب ” الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يجوب وسط طرابلس فيما كانت إحدى صوره القديمة في سوريا تظهره وهو يحمل رأس أحدهم بعد أن قام بقطعه ، وفي المجمل يعتبر هؤلاء الذين تم توزيعهم بالآلاف في كل محاور طرابلس سببًا من أسباب إحراز قوات الوفاق تقدمًا بعد أن تقهقرت عشرات الكيلومترات للخلف قبل ” هدنة يناير ” الماضي برعاية روسية تركية .

وفي سياق متصل ، قالت صحيفة ” المونيتور ” الأمريكية اليوم الإثنين بأن تركيا التي تقود المعارك ومن خلفها حكومة السراج ، تخطط للمضي قدمًا في عملية عسكرية تستهدف سرت وما بعدها منتصف شهر يوليو القادم ، وفي المقابل لم يعد خافيًا تلهف الأتراك لجني مكاسبهم المادية من ليبيا بعد مكاسبهم العسكرية التي لم تحقق لهم بعد أي نصر مادي بسبب تدني إيرادات حكومة طرابلس .

تقرير سوري يسلط الضوء

ومن جهتها نشرت منظمة ( سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ) وهي منظومة حقوقية سورية واسعة الإنتشار في الدوائر الغربية ، تقريرًا من 56 صفحة إطلعت عليه صحيفة المرصد وقد فصلت فيه المنظمة التبعات القانونية لجريمة تجنيد السوريين من قبل تركيا في ليبيا كما تحدثت فيه عن مرتباتهم وقالت أنها تفوق مرتبات المقاتلين الليبيين .

وقد تضمن التقرير أيضًا شهادات ومقابلات مع مقاتلين سوريين في ليبيا وقد قال أحدهم ردًا على وصفهم بالمرتزقة قائلاً انهم مرتزقة في الحالتين ولكن في ليبيا يتحصلون على الأموال .. وستنشر صحيفة المرصد هذا التقرير كاملًا في وقت لاحق .

ومن المعلوم أن مرتبات المقاتلين السوريين البالغة 2000 دولار شهريًا كل مقاتل كانت قد تأخرت طيلة الفترة الماضية في وقت كانت عقود تشغيل أول مجموعة منهم وصلت شهر ديسمبر الماضي ثلاثة أشهر وفي حينها استطاعت المرصد توثيق أول ظهور لهم علنًا في معارك منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس بمطابقة جغرافية غير قابلة للتشكيك .

وبعد إنتهاء مدة العقد من ديسمبر وحتى مارس تم تمديدها 3 أخرى حتى شهر يونيو الجاري على أن تتولى الوفاق دفع الرواتب وتعويض أسرة كل قتيل 10 الاف دولار تدفعها من طرابلس عبر الوسيط التركي ويتم تغطيتها مستنديًا وفق الإتفاق الموقع بينهما فيما تتولى تركيا لوحدها قيمة علاج الجرحى منهم ، وذلك بحسب بنود هذا الإتفاق الجانبي بخصوص المرتزقة الذي كشف عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان .

Faylaq al-Majd in Libya warning TFSA in Syria not to come to Libya. "We got one salary payment of $2000 and nothing further. Haftar’s people are not giving mercy to anyone." (Note that fighters in Hamza and Sultan Murad report they're still getting paid.) pic.twitter.com/YCybTyitVN

— Lindsey Snell (@LindseySnell) April 2, 2020