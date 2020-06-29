ليبيا – إستقبل عميد بلدية مصراتة أمس الأحد القنصل العام بالقنصلية التركية في مصراتة جوركان ايشلر والوفد المرافق له،

بلدية مصراتة أشارت عبر مكتبها الإعلامي أن القنصل قدم التهنئة للمجلس بمناسبة افتتاح مقر البلدية لتنطلق أعمال الديوان منه فيما قدم المجلس الشكر والتقدير للقنصلية التركية لما تقدمه من خدمات خاصة لجرحى الوفاق، مؤكدين على أهمية ودور القنصلية في استمرار التعاون في كل المجالات وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والإعمار والخدمات الصحية.