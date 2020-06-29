الصين – أفاد بيان من وزارة المالية الصينية، اليوم الاثنين، بأن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت 52.7% على أساس سنوي، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت أرباح الشركات الحكومية 663.1 مليار يوان (93.67 مليار دولار) في تلك الفترة.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية سجلت في مايو الماضي ارتفاعا للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري، مما يشير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يتعافى.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن أرباح الشركات الصناعية في مايو ارتفعت 6% على أساس سنوي.

المصدر: رويترز