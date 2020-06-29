الإمارات العربية – أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تعيين الكولومبي خورخي لويس بينتو مدربا للمنتخب الوطني ليقوده في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووجه الاتحاد في بيانه اليوم الاثنين “الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة”، بعدما كان اتفق معه على تفاصيل التعاقد لمدة سنتين”.

وسيحل بينتو البالغ 67 عاما بديلا للصربي إيفان يوفانوفيتش الذي عيّن مدربا للمنتخب في ديسمبر 2019، وتم فسخ التعاقد معه في أبريل الماضي دون أن يخوض أي مباراة مع “الأبيض الإماراتي” في خضم توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون مهمة بينتو قيادة المنتخب الإماراتي إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث عانى”الأبيض” في مبارياته الأربع الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة التي يحتل فيها المركز الرابع مع ست نقاط من فوزين وخسارتين.

وتتبقى للإمارات أربع مباريات، حيث من المقرر أن تستضيف ماليزيا في الثامن من أكتوبر، قبل أن تحل ضيفة على أندونيسيا في 13 من نفس الشهر، ثم تستضيف تايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر على التوالي.

وسبق لبينتو الذي كان فريق مليونيريس الكولومبي آخر محطاته التدريبية قبل أن يرحل عنه في نوفمبر 2019، أن أشرف على منتخبات: كوستاريكا في فترتين (2004-2005 و2011-2014) وكولومبيا (2007-2008) وهندوراس (2014-2017).

ويبقى أبرز إنجاز له قيادة كوستاريكا الى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.

المصدر: أ ف ب