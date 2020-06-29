مصر – اعلن حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، امس إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي “غير جيدة”.

وكان حسام حسني قد صرح سابق بأن حالة الفنانة رجاء الجداوي قد تدهورت، حيث قال: “إذا لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله”.

وكشف حسني أن فيروس كورونا ليس سبب تدهور حالتها، مؤكدا أن السبب يعود إلى إصابتها بمرض آخر لم يكشف عنه.

ونفى حسني ما تردد عن حصول الفنانة القديرة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية، أن الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض آخر.

والفناة المصرية الكبيرة موصولة بجهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين لتوصيل الأكسجين، وذلك بعد ما فشل جهاز “سناب” والذي كانت موصولة به طيلة الأيام السابقة.

وأصيبت الجداوي بفيروس كورونا مع نهاية تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي عرض خلال شهر رمضان، وتم إدخالها بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد في نهاية مايو الماضي، إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية