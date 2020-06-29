ليبيا – أصدر عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النيابية بياناً أكد خلاله على التطلع إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار وآليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل على كل الليبيين وضمان عدم وصوله للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون، وذلك تقديراً للأزمة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الليبي.

البيان أكد وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس على أن اللجنة تبذل قصارى جهدها في سبيل ذلك وأن التأخير بسبب الإصرار على عدم توقيع وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق.

وشددت اللجنة ومن خلفها مجلس النواب على أن النفط ثروة لجميع الليبيين بدون تمييز ويجب أن ينعم بخيراته الجميع.

واختتم البيان، محذراً من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط الذي سيهدد بإتلاف المرافق النفطية وسيستحيل معها أي عودة سريعة للتصدير مما يجعل الشعب الخاسر الأكبر الذي سيعاني طويلاً من تداعيات هذا التهور، مثمناً دور القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية في حماية الموانئ والحقول النفطية.