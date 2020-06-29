ألمانيا – أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى وجود ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين العلاقات بين برلين وواشنطن، التي لا تلبي حاليا مطالب البلدين.

وقال ماس في هذا الصدد: “العلاقات عبر الأطلسية مهمة للغاية، وهي لا تزال مهمة، ونحن نعمل أيضا لضمان وجود مستقبل لهذه العلاقات. ولكن الشكل الحالي لهذه العلاقات، لم يعد يلبي المتطلبات التي يحددها الجانبان لهذه العلاقات”.

وشدد الوزير، على وجود “حاجة ملحة للعمل والتصرف في هذا الاتجاه”.

في الوقت نفسه، أكد ماس أنه لا ينبغي التفكير والافتراض، بأن العلاقات بين البلدين ستتحسن إذا ترك الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب منصبه كرئيس للدولة.

وقال وزير الخارجية الألماني، إن “أي شخص يعتقد أنه مع استلام ممثل الحزب الديمقراطي منصب رئيس الولايات المتحدة، ستعود الأمور في الشراكة عبر الأطلسية إلى وضعها السابق، يكون لا يدرك التغيرات الهيكلية التي حدثت في العلاقات”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماس، عن الصعوبات في العلاقات بين برلين وواشنطن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف الوزير في مقابلة مع Bild am Sonntag، العلاقات بين الدولتين بالمعقدة، على خلفية قرار الولايات المتحدة سحب جزء من الجيش الأمريكي من ألمانيا.

وهذا الأسبوع، حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، على التفكير في عالم خال من القيادة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي