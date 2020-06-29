إسبانيا – أثار التوتر بين قائد برشلونة ليونيل ميسي، وإيدر سارابيا، مساعد المدرب، في مباراة سلتا فيغو الأخيرة التي التقطتها عدسات الكاميرات أسئلة حول أزمة الثقة بين اللاعبين والكادر الفني.

وتمثل مشهد التوتر حين حاول سارابيا توجيه تعليمات لميسي، لكن الأخير لم يعره أي اهتمام، حيث تجاهله وتفوه بكلمات غير مفهومة، أثارت استغراب مساعد مدرب برشلونة.

وكان مدرب برشلونة سيتين، قريبا من المشهد، لكنه لم يتدخل في الحوار بين مساعده وميسي، واكتفى بمراقبة الوضع.

وسئل سيتين عن الأمر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد التي ستقام غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فأجاب: “دائما ما تكون هناك خلافات، كل شخص لديه طريقة لمشاهدة الأمور في الحياة، تكون هناك أحيانا اختلافات في الآراء”.

وتابع:”لم أكن أنا أيضا لاعبا سهلا في وقتي، لديك رؤية لأمورك الخاصة، ما عليك فعله هو إقناع الجميع بأنه يجب الدفاع عن الفكرة المشتركة، ما حدث بين ميسي وسارابيا أمر طبيعي، هناك تواصل جيد بين الجميع، وهذه أمور بسيطة لا أهتم بها”.

وعن حالة فقدان الثقة بين اللاعبين والكادر التدريبي قال سيتين إن “علاقتهم باللاعبين جيدة، والاهتمام مقتصر بالأمور العامة بشكل أكبر، وهناك لحظات تنشأ فيها خلافات، لا سيما عندما تغيب الانتصارات”، مؤكدا أنه لا توجد لديه أي مشكلة في الإشارة إلى تلك الخلافات.

وخسر النادي الكتالوني أربع نقاط منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، فوجد نفسه في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما كان متقدما على الأخير بالفارق ذاته.

وسيكون برشلونة مطالبا بتفادي خسارة النقاط، وهذه المرة على أرضه أمام أتلتيكو، كي لا يفقد حظوظه في الدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي.

المصدر: “وكالات”