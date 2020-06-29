نيويورك – اكد مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، إن الولايات المتحدة تقدمت بطلب لدعم الطلب الرسمي المصري المقدم لمجلس الأمن لعقد جلسة حول أزمة سد النهضة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن جنوب إفريقيا رافضة لعقد جلسة مجلس الأمن التي تقدمت مصر بطلب عقدها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موقف جنوب إفريقيا “ليس عدائيا كما يروّج البعض”.

وأوضح أن دولة جنوب إفريقيا كرئيس الاتحاد الإفريقي لهذا العام، تريد منح الاتحاد الفرصة حتى يقوم بدوره الإقليمي لحل المنازعات، لافتا إلى أن هذا الدور الإقليمي يكون بتنسيق مع الأمم المتحدة بدعم منها.

وأكد مندوب جامعة الدول العربية أن مصر والسودان ترحبان بموقف دولة جنوب إفريقيا ويسعدهما أن تقوم المنظمة الإقليمية بدورها الفاعل، على حد تعبيره.

فيما انتقد عبد الفتاح عدم تدخل الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة خلال سنوات سابقة، قائلا إن عرض الاتحاد بالتدخل جاء متأخرا.

وحددت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة، الاثنين المقبل، لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي استجابة للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس في 19 يونيو.

وشهدت أروقة مجلس الأمن، خلال الأيام الأخيرة، مباحثات مكثفة وتحركات تقوم بها مصر على أكثر من مستوى لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس خلال هذا الشهر.

المصدر: RT