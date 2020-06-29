ألمانيا – سجلت ألمانيا 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4 حالات وفاة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 193 ألفا و761 إصابة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8961 ، فيما شفي ما يقارب 178.1 ألف شخص.

ووفق المعهد، سجلت ألمانيا في اليوم السابق 256 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات “كوفيد-19” حول العالم حاجز 10 ملايين حالة، توفي من بينهم أكثر من نصف مليون شخص، فيما تعافى 5.4 مليون آخرين.

المصدر: RT