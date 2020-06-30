أنباء عن اتفاق وشيك على استئناف تصدير النفط الليبي تلقى صدى في أسواق الطاقة

أنباء عن اتفاق وشيك على استئناف تصدير النفط الليبي تلقى صدى في أسواق الطاقة

ليبيا – انخفضت أسعار النفط بتأثير، مكاسب قوية بالأمس، وبإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قرب التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط الليبي، ما يعزز الكميات المعروضة من الذهب الأسود.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد أعربت في بيان بالخصوص عن الأمل في “رفع الحصار” واستئناف تصدير النفط، بعد أسابيع من مفاوضات جرت بين “كل من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت اشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة”.

وشددت مؤسسة النفط الليبية تصميمها على أن يتضمن هذا الاتفاق “الشفافية وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين”.

كما لفتت إلى أنها تتوخى أن يضع الاتفاق المرتقب “حلولا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية، مرة أخرى”.

وفي إثر هذا التطور وتداعيات أخرى، تراجعت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت التي سيجري تسليمها في سبتمبر 24 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 41.61 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0610 بتوقيت غرينتش، وتقلصت بذلك المكاسب التي تحققت وقيمتها 92 سنتا.

وانخفض سعر البرميل في عقود شهر أغسطس التي يحل أجلها اليوم، 24 سنتا إلى 41.47 دولار للبرميل الواحد.

كما هبط الخام الأمريكي 33 سنتا، أو 0.8 بالمئة، ليسجل 39.37 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز + RT