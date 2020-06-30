إيران – علنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 147 شخصا وإصابة 2457 آخرين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات وزارة الصحة ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 10817. وبلغت حصيلة المصابين بالفيروس 227662 شخصا حتى الآن.

وقالت الوزارة إن 3049 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.

وأوضحت أن أقاليم خوزستان، وكردستان، وأذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وكرمانشاه لا تزال مصنفة مناطق حمراء، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الإصابة في أقاليم سيستان وبلوشيستان، وإیلام، ولرستان، وغلستان.

المصدر: RT