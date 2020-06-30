السودان – افادت وسائل إعلام سودانية، امس إن السلطات الأمنية اعتقلت رئيس “حزب المؤتمر الوطني”، ووزير الخارجية السوداني السابق، إبراهيم الغندور.

وأشارت إلى أن عملية القبض على الغندور تمت اليوم بعد تفتيش منزله.

وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية أعلن أن أجهزة الأمن اعتقلت 9 من قادة “حزب المؤتمر الوطني” و”الحركة الإسلامية” في السودان.

وأفاد بأن الاعتقال جاء على خلفية تخطيط تلك العناصر لارتكاب أعمال عدائية.

وجاء في البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ووزير الثقافة والإعلام: “في ضوء توافر معلومات أمنية موثوقة عن اجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بمنزل في ضاحية كافوري مربع 6، “كان الغرض منه التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد 28 يونيو.

وأوضح أن فريقا مشتركا من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية نفذ عملية مداهمة المنزل واعتقال المجموعة المشاركة في الاجتماع، عصر يوم الخميس 18 يونيو، وعددهم 9 أشخاص.

وبين أنه تم إخطار النائب العام وأن اثنين من وكلاء النيابة شاركا في إجراءات التحفظ على المجموعة.

ويستعد السودانيون غدا لمظاهرات، في حين دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المشاركين فيها للتعبير السلمي عن مطالبهم.

المصدر: وكالات